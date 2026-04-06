Napoli-Milan 1-0 | la sblocca Politano appena entrato … | Serie A News

Nel match tra Napoli e Milan, il risultato si sblocca negli ultimi minuti grazie a un gol di Matteo Politano, che entra in campo e segna con un tiro dall'esterno dell'area. La partita si conclude con il Napoli in vantaggio per 1-0. La rete arriva poco prima del fischio finale, portando i tre punti alla squadra di casa.

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Napoli di Antonio Conte in occasione del 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Il neo-entrato Matteo Politano, al 79', che sull'assist dalla sinistra di Mathías Oliveira - sul pallone allungato di testa da Koni De Winter - arriva al volo di esterno sinistro in area piccola e batte Mike Maignan sul primo palo per il vantaggio degli azzurri. Napoli-Milan 1-0. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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