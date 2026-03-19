Rakow-Fiorentina 1-2 Viola ai quarti di Conference League

La Fiorentina ha battuto il Rakow 2-1 al 97° minuto e si è qualificata ai quarti di Conference League. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel recupero, permettendo ai Viola di passare il turno. La squadra italiana ha ottenuto la vittoria in modo sofferto, grazie a un gol arrivato negli ultimi istanti del match.

La Fiorentina approda ai quarti di Conference League. Con un 2-1 firmato sul gong, al 97?, contro i polacchi del Rakow, i Viola passano il turno tirando un grosso sospiro di sollievo. Sotto per 0-1 alla fine del primo tempo, gli uomini di Paolo Vanoli sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle reti di Piccoli al 68? e di Pongracic alla fine del recupero. Allo stadio Franchi esplode quindi la gioia dei tifosi, che fa seguito a quella della settimana scorsa, quando la Fiorentina si era imposta sempre con lo stesso risultato anche nella gara d’andata degli ottavi di finale. Ai quarti sfiderà una tra Aek Larnaca e Crystal Palace. Questo... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Rakow-Fiorentina 1-2, Viola ai quarti di Conference League Articoli correlati Diretta gol Conference League LIVE: Rakow Fiorentina 1-2, viola ai quarti di finaleStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Conference League, Fiorentina-Rakow 2-1: ai viola l’andata degli ottavi(Adnkronos) – La Fiorentina batte 2-1 il Rakow Czestochowa nella sfida d'andata degli ottavi di finale di Conference League, disputato allo stadio... Contenuti e approfondimenti su Rakow Fiorentina 1 2 Viola ai quarti di... Temi più discussi: Conference League: la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow; Rakow-Fiorentina, probabili formazioni e tv; Fiorentina-Rakow 2-1 andata ottavi Conference League: gol di Ndour e Gudmundsson; Fiorentina - Raków Czestochowa (2-1) Conference League 2025. Conference League, Rakow-Fiorentina 1-2: viola ai quarti di finalei???U???n?u0015??Ds?vn'}nkM??zeO??m?5???8 ?u0019b??~?}?\?=i???u001d?d???vu001e?????/??u0005yEg?m???qR?????u0016>='?u0005_?^?2F?u0014dms??su001d?:; a3?.?g??????|?VN~ou001ee??nb?k??:????F+?`~Feu0014=? ... fantacalcio.it È cominciata RAKOW-FIORENTINA! Buona partita a tutti.18:47Conference League 2025/2026, Ottavi di finale. Cronaca minuto per minuto di Raków Czestochowa-Fiorentina: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it #Rakow 1-2 #Fiorentina (2-4 agg): Marin Pongracic from his own half! #RakowFiorentina #RCZFIO #Calcio #UECL x.com Rakow-Fiorentina 0-0: primo tempo equilibrato all'ArcelorMittal Park, con i viola pericolosi in un paio di occasioni con Kean e Fagioli. Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/vmngh - facebook.com facebook