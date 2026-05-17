Atalanta-Bologna 0-1 segna Orsolini ma la Dea è in Conference League

Il Bologna ha vinto 1-0 contro l’Atalanta grazie a un gol di Orsolini, mentre l’Atalanta ha già ottenuto la qualificazione alla prossima Conference League. La partita si è giocata a Bergamo il 17 maggio 2026. La vittoria del Bologna non ha impedito alla squadra di casa di assicurarsi il pass per la competizione europea, considerando i risultati già ottenuti nelle giornate precedenti. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, con il gol decisivo siglato da Orsolini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Bergamo, 17 maggio 2026 – Il Bologna vince contro l’Atalanta ma la Dea si conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Conference League. I rossoblù avrebbero infatti dovuto vincere con almeno due gol di scarto per tenere aperta la questione, invece il punteggio finale dice 0-1. Rete decisiva di Orsolini su assist di Rowe. Super Carnesecchi. Palladino recupera in extremis Scalvini e Djimsiti in difesa, davanti tocca a Raspadori e De Ketelaere supportare Krstovic (e non Scamacca). Italiano rilancia dal 1’ Skorupski tra i pali e Rowe nel tridente d’attacco, in difesa c’è Heggem al posto dello squalificato Lucumi. Ritmi fin da subito medio-alti ma l’imprecisione fa latitare le occasioni da gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta-Bologna 0-1, segna Orsolini ma la Dea è in Conference League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: gol e highlights | Champions League Sullo stesso argomento Bologna batte Atalanta con Orsolini: la Dea vola in Conference? Punti chiave Come ha fatto Orsolini a trovare lo spazio per il gol decisivo? Perché la difesa dell'Atalanta è rimasta scoperta nel momento del... Pagelle Atalanta-Bologna 0-1, i voti della sfida: bergamaschi ufficialmente in Conference LeagueLa vittoria degli uomini di Italiano, infatti, avvicina i rossoblu all’ottavo posto in classifica, un risultato che permetterebbe al Bologna di non... SERIE A | Il Bologna vince 1-0 in casa dell'Atalanta, con gol di Orsolini su assist di Rowe. #ANSA x.com Match Thread: Atalanta vs Bologna | Serie A | 17 May 16:00 UTC reddit Atalanta-Bologna 0-1: il tabellino della garaEcco di seguito il tabellino della gara: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta (42' st Kolasinac), Ederson, de Roon (19' st Pasalic), Zalewski (19' st Musah); De Kete ... tuttomercatoweb.com Serie A, Atalanta-Bologna 0-1: decide OrsoliniIl Bologna si impone per 1-0 in casa dell'Atalanta nel posticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A. Un risultato che riapre il discorso per la ... lapresse.it