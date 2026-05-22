Senza stipendio da mesi diciotto ore al giorno di lavoro | operai cinesi in sciopero

Da questa mattina, un gruppo di operai cinesi impegnati nel distretto tessile di Prato ha avviato un presidio permanente davanti alla fabbrica che si occupa di applicare bottoni ai capi di abbigliamento. I lavoratori lamentano di non aver percepito lo stipendio da mesi e di lavorare fino a diciotto ore al giorno. La protesta si unisce ad altre iniziative simili in zona, dove si chiede un intervento per risolvere la situazione dei dipendenti coinvolti.

Continuano le proteste nel distretto tessile pratese: è iniziato stamattina 22 maggio il presidio permanente davanti alla Confezione Jia Yang, che si occupa di applicare bottoni ai capi di abbigliamento. La curiosità è che a scioperare insieme ai Sudd Cobas Prato Firenze stavolta sono un operaio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Why You're Terrified to Hire (And Why That's Killing Your Business)

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