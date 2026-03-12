Le ultime parole di Enrica Bonaccorti in tv | la figlia la malattia e ‘le cose bellissime nei miei cassetti’

Nell’ultima intervista a BellaMa’, Enrica Bonaccorti ha condiviso dettagli sulla sua famiglia, parlando della figlia e di una malattia che l’ha coinvolta. Ha ricordato anche le cose che considera più belle, conservate nei suoi cassetti. Le sue parole sono state forti e sincere, lasciando un’immagine autentica di sé stessa e della sua vita recente.

L’ultima intensa intervista a BellaMa’. Negli ultimi mesi Enrica Bonaccorti aveva scelto di raccontarsi senza filtri nelle sue apparizioni televisive, lasciando parole che oggi suonano come un vero testamento emotivo. Una delle testimonianze più intense è stata l’intervista rilasciata nello studio di BellaMa’ su Rai2 al conduttore Pierluigi Diaco, che proprio oggi dedicherà una puntata speciale alla conduttrice riproponendo quel dialogo. In quell’occasione Bonaccorti aveva riflettuto sul segno lasciato nella sua vita. “La traccia che sento di aver lasciato è prima di tutto mia figlia, poi le due canzoni molto note che ho scritto con Modugno e poi i libri, quello che ho scritto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

