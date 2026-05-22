William | Kate entusiasta del viaggio in Italia senza di lei non ce la farei

Il principe William ha dichiarato che senza la presenza di Kate Middleton la sua famiglia non sarebbe in grado di affrontare le sfide quotidiane. Durante un'intervista trasmessa da un programma radiofonico mattutino, ha descritto la moglie come una figura fondamentale, sottolineando il suo ruolo di madre e consorte. Inoltre, ha affermato che Kate è entusiasta di un viaggio in Italia, riferendo che senza di lei non avrebbe la stessa forza per affrontare le situazioni.

(Adnkronos) – Senza Kate Middleton la mia famiglia "non ce la farebbe". Lo ha detto il principe William al programma mattutino di Heart Radio, descrivendo la moglie come "una mamma e una moglie straordinaria". "Sono molto orgoglioso" del suo ritorno a tutti gli impegni dopo la sua battaglia contro il cancro, ha aggiunto il futuro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Kate Middleton SORPRENDE en su viaje a Reggio Emilia

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