Tolentino | 50 alberi pericolanti abbattuti per la sicurezza

Il comune di Tolentino ha avviato un piano di abbattimento di oltre cinquanta alberi considerati pericolanti. L’intervento riguarda diverse aree della città e si svolge con una pianificazione dettagliata, utilizzando fondi dedicati. La decisione si inserisce in un’operazione di sicurezza pubblica volta a rimuovere gli alberi a rischio caduta. L’intervento è in fase di esecuzione e coinvolge le autorità locali.

Il comune di Tolentino ha avviato un piano strutturato per l’abbattimento controllato di oltre cinquanta alberi giudicati pericolanti, con una dotazione finanziaria specifica e un approccio graduale che coinvolge diverse aree urbane. L’iniziativa, guidata dall’assessore all’ambiente Diego Aloisi, mira a garantire la sicurezza pubblica senza ricorrere ad allarmismi, integrando il taglio con una strategia di manutenzione ordinaria che vede investimenti raddoppiati rispetto all’anno precedente. Oltre ai 50 fusti identificati come irrecuperabili o secchi, il programma prevede interventi in zone sensibili come le vicinanze dei binari ferroviari, il cimitero e i pressi delle scuole, dove la priorità è l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tolentino: 50 alberi pericolanti abbattuti per la sicurezza Articoli correlati Manutenzione del verde: "Alberi a rischio crollo. Saranno abbattuti per motivi di sicurezza"Ancora un intervento sul patrimonio arboreo del Monte Amiata, ancora una volta accompagnato da un dibattito alimentato dall’opinione pubblica. Fori Imperiali, al via i primi tagli degli pini pericolanti: “Messi in sicurezza gli alberi sani”Abbattimenti mirati dei pini su via dei Fori Imperiali a Roma dopo le verifiche di stabilità. Contenuti e approfondimenti su Tolentino 50 alberi pericolanti... Temi più discussi: Sono potenzialmente pericolose Via libera al taglio di 50 piante; Oltre 50 piante pericolanti da abbattere; Oltre 50 piante pericolanti da abbattere. Oltre 50 piante pericolanti da abbattereIn base al censimento effettuato con l’unione montana, risultano 50/60 fusti da abbattere. Si tratta di piante irrecuperabili, secche ... ilrestodelcarlino.it Alberi pericolanti dall’ex Muzio. Gallo: chiesti interventi di sicurezzaAlberi pericolanti insistono sulla strada provinciale ormai da mesi. Lo scorso 15 giugno è stata sfiorata la tragedia: una signora non è stata centrata dalla caduta di grossi alberi per puro caso. ilrestodelcarlino.it "IlCappellone di San Nicola" All'interno della Basilica di San Nicola a Tolentino, nelle Marche. Ciclo di Affreschi: Il Cappellone è decorato con un vasto ciclo di affreschi trecenteschi, considerati tra i più importanti della regione, attribuiti a maestri di scuola giotte facebook #Szymborska | serate letterarie nelle Marche Due incontri: a Tolentino e ad Ancona 11 e 13 marzo 2026 #poesie #polonia x.com