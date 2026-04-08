Roma alberi abbattuti illegalmente | scatta l’allarme legale

Un rappresentante di un gruppo di tutela ambientale ha segnalato che in alcune aree protette di Roma sono stati abbattuti alberi senza le autorizzazioni previste dalla legge. La denuncia riguarda specificamente zone soggette a vincoli paesaggistici e culturali, dove le operazioni di rimozione degli alberi sono state effettuate senza le necessarie approvazioni. L’autorità competente ha avviato verifiche per accertare eventuali violazioni legali in merito.

Stefano Deliperi, a capo del Gruppo di Intervento Giuridico, ha lanciato un allarme sulla gestione del patrimonio arboreo di Roma, denunciando l’abbattimento di alberi in zone vincolate senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e culturali. L’associazione ambientalista, che opera da oltre trent’anni per tutelare la salute pubblica e l’ambiente su tutto il territorio nazionale, è nata a Cagliari. Attualmente l’organizzazione gestisce più di 3.000 segnalazioni annuali provenienti da comitati, cittadini e associazioni locali in ogni regione italiana. Il presidente Deliperi descrive come preoccupante l’amministrazione del verde romano, nonostante la capitale vanti una delle estensioni arboree più vaste tra le città europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, alberi abbattuti illegalmente: scatta l’allarme legale Leggi anche: Alberi abbattuti. Braccio di ferro fra agronomi Tolentino: 50 alberi pericolanti abbattuti per la sicurezzaIl comune di Tolentino ha avviato un piano strutturato per l’abbattimento controllato di oltre cinquanta alberi giudicati pericolanti, con una... Tigli e pioppi abbattuti a Roma sud, i cittadini si lamentano ma il municipio spiega: Tutti alberi malatiIl comitato di quartiere Vigna Murata ha chiesto in due occasioni di fermare l'intervento, ma il vicepresidente Gregori conferma: Erano un rischio per la sicurezza. In questi giorni tagli anche per ... romatoday.it Cinque alberi pericolanti saranno abbattuti a Villa TorloniaSaranno abbattuti cinque alberi considerati pericolosi nel parco di Villa Torlonia, a Roma. Una nota della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha annunciato infatti l’abbattimento in urgenza ... rainews.it