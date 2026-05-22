Semplicemente Fiorella | anticipazioni ospiti e scaletta dello show in replica della Mannoia su Rai 1

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, venerdì 22 maggio 2026, alle ore 21.30 in replica su Rai 1 va in onda lo show Semplicemente Fiorella, un’imperdibile festa musicale per celebrare i 70 anni di Fiorella Mannoia, ambientata nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla a Roma e già trasmessa lo scorso settembre. Uno straordinario concerto-evento per festeggiare l’artista, nella dimensione per lei più naturale, quella del palco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ma quali sono gli ospiti e la scaletta di Semplicemente Fiorella? Ve lo diciamo subito: si tratta di Carlo Conti, Francesco Gabbani, Ligabue, Claudio Baglioni, Giorgia, Ornella... 🔗 Leggi su Tpi.it

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