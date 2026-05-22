La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia su Rai 1 | i cantanti e gli ospiti per i 70 anni dell'artista
Questa sera 22 maggio su Rai 1 alle 21:30 arriva Semplicemente Fiorella, un viaggio nella musica e nelle emozioni con l’inconfondibile voce di Fiorella Mannoia. Una serata speciale tra grandi interpretazioni, duetti e racconti che ripercorrono il suo straordinario repertorio in prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorella Mannoia fa i complimenti ad Arisa davanti al padre su instagram il 02-03-2026
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Siamo Danza stasera su Rai 1 con Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e Dardust tra gli ospiti
All Music Italia. . 18K al Fabrique ha trasformato il live in una festa continua tra spoiler da IO e ospiti a sorpresa. Da Kid Yugi ai BNKR44, passando per Latrelle e Scar: il concerto del 18 maggio ha mostrato tutta la dimensione live del progetto, tra pogo, feat e facebook
Fiorella Mannoia, 'serve il coraggio di dire basta alla guerra'Ci stiamo abituando alla guerra, e la parola pace sembra quasi rivoluzionaria. A pagare il prezzo più alto sono i bambini, i giovani, gli innocenti che muoiono perché gli interessi economici contano ... ansa.it
Ligabue, al concerto di Milano la sorpresa di Fiorella Mannoia sul palco: l'annuncio del ritorno di Una nessuna centomilaA sorpresa, durante la serata inaugurale dell’Unipol Dome di Milano con il concerto di Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia è salita sul palco per annunciare il ritorno di ... leggo.it