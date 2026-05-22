La scaletta del concerto di Fiorella Mannoia su Rai 1 | i cantanti e gli ospiti per i 70 anni dell'artista

Questa sera 22 maggio su Rai 1 alle 21:30 arriva Semplicemente Fiorella, un viaggio nella musica e nelle emozioni con l’inconfondibile voce di Fiorella Mannoia. Una serata speciale tra grandi interpretazioni, duetti e racconti che ripercorrono il suo straordinario repertorio in prima serata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Fiorella Mannoia fa i complimenti ad Arisa davanti al padre su instagram il 02-03-2026

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