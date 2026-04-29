Anche Rai 1 prende parte alla Giornata Internazionale della Danza. Questa sera – mercoledì 29 aprile 2026 – dopo Affari Tuoi va in scena, da Palermo, Siamo Danza, lo show evento con la direzione artistica di Eleonora Abbagnato che celebra l’arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni. Ad accompagnare i telespettatori nel racconto ci sarà Giuseppe Fiorello, affiancato da Anna Ferzetti e Noemi. L’obiettivo principale sarà mettere in risalto, tra tradizione classica e espressioni contemporanee, il linguaggio invisibile della danza, che attraversa il corpo e diventa emozione, racconto e identità. Gli ospiti di Siamo Danza.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Siamo Danza stasera su Rai 1 con Fiorella Mannoia, Claudio Baglioni e Dardust tra gli ospiti

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