Semi di gentilezza strade sicure e cura degli spazi | la giornata della cittadinanza attiva dell’IC Petteni di Redona e Torre Boldone

Una mattina dedicata all’impegno civico ha coinvolto gli studenti dell’IC Petteni di Redona e Torre Boldone. Durante l’evento, i bambini hanno piantato semi di fiori in aree pubbliche per abbellire gli spazi e hanno partecipato a iniziative per rendere le strade più sicure. Sono stati inoltre realizzati interventi di cura e manutenzione di spazi condivisi nel quartiere. Le attività hanno coinvolto i più giovani nel prendersi cura del loro ambiente quotidiano, attraverso azioni concrete e partecipazione diretta.

La cittadinanza attiva passa dalle mani di bambine e bambini. E dagli occhi con cui scelgono di guardare il quartiere in cui vivono. Oggi all’IC Petteni è andata in scena la “Giornata della cittadinanza attiva”, una grande iniziativa diffusa che ha coinvolto tutti i plessi dell’Istituto comprensivo di Redona e Torre Boldone, trasformando per un giorno scuole, parchi, strade e spazi pubblici in luoghi di cura, relazione e partecipazione. A Redona, le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia Munari hanno attraversato le vie del quartiere distribuendo ai passanti i “semi della gentilezza”, piccoli messaggi di pace, amore e attenzione agli altri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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