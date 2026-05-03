Una giornata all' insegna della gentilezza all’IC Moscati | Antonino Esposito in visita con The Bright Side

Lo scorso 30 aprile, presso la scuola secondaria di primo grado Fonseca dell’IC Moscati di Pontecagnano Faiano, si è svolta una giornata dedicata alla gentilezza. La scuola ha accolto Antonino Esposito, presidente di The Bright Side, in occasione di un progetto rivolto agli studenti. Durante l’evento, sono state coinvolte attività che hanno promosso emozioni, innovazione e valori di rispetto tra i giovani.

Una mattinata all’insegna della gentilezza, delle emozioni e dell’innovazione quella vissuta lo scorso 30 aprile presso la scuola secondaria di primo grado Fonseca dell’IC Moscati di Pontecagnano Faiano che ha accolto il presidente di The Bright Side, Antonino Esposito, in occasione del progetto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Pisa capitale della gentilezza con l’ic "Galilei"Nella lotta a bullismo e cyberbullismo anche la gentilezza gioca un ruolo fondamentale. Una giornata all’Ersu all’insegna della prevenzioneL’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo (ERSU) apre le porte della residenza “Santi Romano” a una speciale giornata di...