Sembra un pupazzo dei Muppet ma è una nuova specie di pesce ago peloso che vive nella Grande Barriera Corallina
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Scoperta una nuova specie di pesce ago “peloso” nella Grande Barriera Corallina: per anni era stata confusa con altri pesci. Il nome Solenostomus snuffleupagus si ispira a un personaggio Muppet. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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