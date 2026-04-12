Le nuove immagini della barriera corallina di Napoli ma gli scoli fognari minacciano l'habitat

Nuove immagini mostrano la barriera corallina situata nei fondali di Posillipo, sotto la costa di Napoli, dove sono presenti madrepore, gorgonie e ricci di mare. Tuttavia, gli scoli fognari contribuiscono a mettere a rischio questo habitat marino. La presenza di inquinamento nelle acque vicine rappresenta una preoccupazione per l'integrità della barriera corallina e della biodiversità che la caratterizza.