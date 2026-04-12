Le nuove immagini della barriera corallina di Napoli ma gli scoli fognari minacciano l'habitat

Da fanpage.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove immagini mostrano la barriera corallina situata nei fondali di Posillipo, sotto la costa di Napoli, dove sono presenti madrepore, gorgonie e ricci di mare. Tuttavia, gli scoli fognari contribuiscono a mettere a rischio questo habitat marino. La presenza di inquinamento nelle acque vicine rappresenta una preoccupazione per l'integrità della barriera corallina e della biodiversità che la caratterizza.

Nei fondali sotto costa a Posillipo c'è la barriera corallina di Napoli, con madrepore, gorgonie e ricci di mare. I ricercatori: "Ecosistema unico minacciato dagli scarichi fognari".🔗 Leggi su Fanpage.it

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