Le nuove immagini della barriera corallina di Napoli ma gli scoli fognari minacciano l'habitat
Nuove immagini mostrano la barriera corallina situata nei fondali di Posillipo, sotto la costa di Napoli, dove sono presenti madrepore, gorgonie e ricci di mare. Tuttavia, gli scoli fognari contribuiscono a mettere a rischio questo habitat marino. La presenza di inquinamento nelle acque vicine rappresenta una preoccupazione per l'integrità della barriera corallina e della biodiversità che la caratterizza.
Nei fondali sotto costa a Posillipo c'è la barriera corallina di Napoli, con madrepore, gorgonie e ricci di mare. I ricercatori: "Ecosistema unico minacciato dagli scarichi fognari".🔗 Leggi su Fanpage.it
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