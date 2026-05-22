Selenio il minerale nascosto che protegge tiroide e cellule dall' invecchiamento
Il selenio è un minerale che spesso passa inosservato, sebbene svolga un ruolo fondamentale nel nostro organismo. Si trova in alcuni alimenti e nutrienti, ma non tutti sono consapevoli della sua presenza e delle sue funzioni. Questo elemento contribuisce a mantenere in salute la tiroide e le cellule, aiutando a contrastare i processi di invecchiamento. Nonostante la sua importanza, il selenio rimane un minerale meno noto rispetto ad altri composti nutritivi comunemente discussi.
Quando si parla di nutrienti importanti per la salute, spesso l’attenzione si concentra su vitamine, proteine o omega-3. Eppure esistono minerali meno conosciuti ma fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. Uno di questi è il selenio, un micronutriente essenziale di cui il corpo ha bisogno in piccole quantità ma che svolge un ruolo cruciale nella protezione delle cellule, nella funzione tiroidea e nel sistema immunitario. Negli ultimi anni il selenio è stato al centro di numerose ricerche scientifiche proprio per la sua potente azione antiossidante. Questo minerale contribuisce infatti alla formazione delle selenoproteine, sostanze che aiutano a difendere le cellule dallo stress ossidativo causato dai radicali liberi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Forget Magnesium! These 3 Minerals Restore Blood Flow & Performance While You Sleep | Men's Health
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