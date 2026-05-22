Selenio il minerale nascosto che protegge tiroide e cellule dall' invecchiamento

Il selenio è un minerale che spesso passa inosservato, sebbene svolga un ruolo fondamentale nel nostro organismo. Si trova in alcuni alimenti e nutrienti, ma non tutti sono consapevoli della sua presenza e delle sue funzioni. Questo elemento contribuisce a mantenere in salute la tiroide e le cellule, aiutando a contrastare i processi di invecchiamento. Nonostante la sua importanza, il selenio rimane un minerale meno noto rispetto ad altri composti nutritivi comunemente discussi.

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