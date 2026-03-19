L’icona miracolosa che indica la strada | il segreto nascosto nella Chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani che protegge i viaggiatori

A Roma si trova la chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani, un luogo che ospita un’icona considerata miracolosa e che, secondo la tradizione, “indica la strada”. Questa chiesa, situata nel centro della città, custodisce un segreto antico legato alla sua storia e alla sua funzione di protezione per i viaggiatori. La presenza di questa icona ha attirato l’attenzione di chi cerca un aiuto spirituale durante i viaggi.

A Roma, nel cuore della città, c’è una chiesa che custodisce un segreto antico e sorprendente, racchiuso già nel suo nome: è Santa Maria Odigitria dei Siciliani. Non è solo un luogo di culto, ma molto di più. È un punto di incontro tra culture e tradizioni lontane. Proprio in questa chiesa, infatti, si cela un simbolo in grado di attraversare i secoli e di parlare ancora oggi a chi è in viaggio, tra fede, storia e mistero. Santa Maria Oditrigia dei Siciliani: il segreto nascosto di questa chiesa di Roma. La chiesa di Santa Maria Odigitria dei Siciliani si trova a Roma, in Via del Tritone, non lontano da Piazza Barberini e Fontana di Trevi. Il termine “ Odigitria ” affonda le sue radici nel greco Hodegetria, ovvero “ colei che indica la via ”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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