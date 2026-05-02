Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante e rapinata con una pistola
Una turista è stata seguita nei bagni di un locale in piazza Dante e rapinata con una pistola. Gli agenti di polizia l'hanno intercettato a Porta Nolana e hanno arrestato l'uomo responsabile. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.
L'uomo è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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