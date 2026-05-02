Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante a Napoli rapinata a mano armata
Una turista è stata rapinata a mano armata nei bagni di un locale in piazza Dante a Napoli. L'aggressore è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato poco dopo. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.
L'uomo è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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