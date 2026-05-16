Segni Concerto in Cattedrale Domenica 17 Maggio alle 18,45 per il 50mo anniversario del Collegium Musicum Signinum
Domenica 17 maggio alle 18,45 si terrà un concerto nella Cattedrale di Segni, organizzato per celebrare il cinquantesimo anniversario del Collegium Musicum. L’evento fa parte delle celebrazioni del cinquantenario del coro, che quest’anno compie 50 anni di attività, iniziata nel 1976 e prevista fino al 2026. La serata prevede un programma musicale che coinvolge il coro e altri artisti, con ingresso libero per il pubblico.
Cronache Cittadine SEGNI – Nell’ambito di “50 anni in. Coro” – le celebrazioni del 50mo anniversario di attività (1976-2026) del Collegium Musicum L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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