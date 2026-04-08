Segni Mezzo secolo di storia per il Coro Giovanile di Segni Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto Giubilare

Il “Coro Giovanile di Segni” compie cinquant’anni e per l’occasione si terrà un concerto giubilare sabato 11 aprile alle 19 nella Cattedrale della città. L’evento, annunciato dall’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione del coro locale e di altri gruppi musicali. La serata sarà dedicata alla musica corale e a ricordare i momenti più significativi di mezzo secolo di attività del coro.

Le tante esibizioni: Roma, Firenze, la Francia, Matera, Monaco di Baviera e Vienna, il gemellaggio con il Coro ungherese di Salgotarjan, e poi all’Università Urbaniana con il Corpo Diplomatico della S. Sede, la Messa in diretta TV su Rai1, Uno Mattina nel giorno di Natale 1996, i Cori sull’Aventino, la Sala Nervi e i Concerti di Natale a S. Maria Maggiore, a S. Maria degli Angeli e a S. Cecilia in Trastevere, S. Pietro in Vaticano nella Prima Giornata Mondiale dell’Ammalato (Ottobre 1992) e la Beatificazione di Giovanni Paolo II in Piazza S. Pietro (Maggio 2011). Un palmarès di tutto rispetto per una formazione corale improntata alla semplicità ed al volontariato, senza dimenticare però l’impegno e la passione per il canto e la musica. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Segni. Mezzo secolo di storia per il “Coro Giovanile di Segni”. Si festeggia Sabato 11 Aprile alle ore 19 in Cattedrale con un fantastico Concerto Giubilare Segni. Dall’“investitura” di S.E. Vescovo Dante Bernini ai giorni nostri. I 50 anni del Coro Giovanile di Segni diretto da Don Franco FagioloSEGNI (Eledina Lorenzon) – Era proprio nei primi giorni del mese di Marzo del lontano 1976, quando l’allora Vescovo diocesano Mons. Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026: l’amore ai segni di terraNella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 30 marzo al 5 aprile 2026 l'amore passa ai segni di terra: Toro, Vergine e...