Calcio In seconda categoria sfortunata prestazione per il san vitale bene il ricortola di brizzi Il Pontremoli di mister De Biasi si lancia all’inseguimento della capolista Corsanico

Nel campionato di Seconda Categoria, il San Vitale ha avuto una prestazione negativa nella giornata appena conclusa, mentre il Ricortola di Brizzi ha mostrato segnali positivi. Il Pontremoli, guidato da mister De Biasi, ha vinto la partita e si è avvicinato alla capolista Corsanico, che mantiene il comando della classifica. Le partite della settimana hanno contribuito a definire le posizioni in classifica, mantenendo aperti diversi scenari per la promozione.