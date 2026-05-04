Gli infortuni sul lavoro rappresentano una realtà preoccupante in Lombardia, con un impatto economico e sociale stimato in circa 6 miliardi di euro all’anno. Nei dodici mesi tra marzo 2025 e febbraio 2026, si è registrato un incremento del 2,4% rispetto al periodo precedente. Questi dati evidenziano come i incidenti sul lavoro continuino a rappresentare un problema rilevante nella regione, coinvolgendo molte vite e comportando costi elevati.

Milano, 4 maggio 2026 – Ammonta a 6 miliardi di euro il costo economico e sociale degli infortuni sul lavoro in Lombardia nell'arco dei 12 mesi, da marzo 2025 a febbraio 2026, con un aumento del 2,4% rispetto al periodo precedente. Questi i numeri – allarmanti – del terzo report ''Non sicurezza, quanto mi costi?'' presentato da Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia in occasione dell'assemblea che ha eletto alla guida della federazione Nino Aiello, 58 anni, responsabile Hr di Csa Mantova, realtà che conta oltre 1.500 soci lavoratori. Il report aggiornato al 31 dicembre 2025 dell’Inail certificano un lieve calo. In città 11 denunce di incidenti al giorno, una ogni due ore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Infortuni sul lavoro, il flagello di vite umane e feriti in Lombardia “costa” 6 miliardi di euro all’anno

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