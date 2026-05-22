Se i giovani non sono solo un enigma da risolvere

Da linkiesta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice ha diciassette anni, vive con la madre che lavora in banca e che ha avuto diverse relazioni senza un legame stabile. I genitori di Alice sono separati da quando lei aveva quattro anni. La ragazza è descritta come bella e intelligente. La sua famiglia ha avuto cambiamenti significativi nel corso degli anni, e attualmente Alice si trova ad affrontare la vita quotidiana con il supporto della madre, senza altre figure familiari di riferimento.

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Alice ha diciassette anni, è una ragazza bella e intelligente. I genitori sono separati da quando ne aveva quattro e lei vive con la madre, che lavora in banca, tutt’ora single e con varie storie senza stabilità. Il padre invece, dopo la separazione, ha lasciato il lavoro e si è trasferito nel suo paese natale in campagna, dove ha aperto un’attività agrituristica con la nuova compagna. Alice ha un buon rapporto con il padre, che vede con piacere a weekend alterni e con il quale trascorre anche parte delle vacanze estive e invernali. Ha invece una relazione più complicata con la madre, che è ansiosa per il peso che sente nel gestire da sola la figlia, la quale ha dato qualche problema dall’età scolare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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