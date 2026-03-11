Repice avverte su quel bianconero | Se la Juve lo perdesse farebbe il peggior affare di sempre I problemi da risolvere sono tanti

Repice commenta la situazione attuale della Juventus, sottolineando che se il club dovesse perdere un determinato giocatore, si tratterebbe di uno dei peggiori affari di sempre. L’analista evidenzia inoltre che ci sono numerosi problemi da affrontare e risolvere, concentrandosi in particolare sulle sfide che il tecnico sta incontrando e sulle lacune ancora presenti nella rosa.

Repice analizza il momento della Juventus soffermandosi in particolare sulle prospettive del tecnico e le pesanti lacune da colmare. Il momento della Juventus anima il dibattito. Ai microfoni di News.Superscommesse.it, Francesco Repice ha analizzato la situazione. L'attenzione si sposta su Luciano Spalletti. Privarsi della sua guida costituirebbe uno sbaglio fatale per la dirigenza. L'allenatore pretende una rosa adeguata per competere. In questa annata ha avuto il merito di saldare il gruppo, garantendo identità tra le difficoltà. Cruciale sarà il peso di Vlahovic, al centro delle voci per il contratto. Il bomber necessita di palloni fronte alla rete.