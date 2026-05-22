Scuole Taranto e Brindisi | Cisl allarme per i tagli al personale ATA

La Cisl ha segnalato preoccupazioni riguardo ai tagli al personale ATA nelle scuole di Taranto e Brindisi, evidenziando possibili ripercussioni sulla sicurezza degli studenti. Secondo l'organizzazione, la riduzione del personale è giustificata dal calo degli iscritti, ma si teme che questa scelta possa compromettere i servizi di assistenza e vigilanza nelle strutture scolastiche. La questione riguarda la capacità delle scuole di garantire un ambiente sicuro e adeguato alle esigenze degli studenti.

? Punti chiave Come influiranno i tagli sulla sicurezza degli studenti nelle province coinvolte?. Perché il calo degli iscritti giustifica la riduzione del personale ATA?. Quali rischi concreti corrono gli istituti con meno collaboratori scolastici?. Chi dovrà garantire la vigilanza negli edifici con organici ridotti?.? In Breve Taranto perde 28 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi per calo iscritti.. Brindisi registra riduzione di 19 collaboratori scolastici e 2 assistenti amministrativi.. Tagli in Puglia raggiungono l'1,52% con 214 unità perse su 2.174 totali.. Calo demografico scolastico di 1.750 alunni a Taranto e 693 a Brindisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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