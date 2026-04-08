Tagli al personale Ata l' allarme dei sindacati | A rischio il funzionamento quotidiano delle scuole

I sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo ai recenti tagli al personale Ata nelle scuole, con particolare attenzione ai collaboratori scolastici. Secondo le organizzazioni rappresentative, queste riduzioni metterebbero a rischio il funzionamento quotidiano delle strutture scolastiche. La questione riguarda principalmente le conseguenze sulla gestione delle attività scolastiche e sui servizi di supporto offerti agli studenti e al personale docente.

“Rilanciamo con forza i timori per i tagli al personale Ata e, in particolare, ai collaboratori scolastici”. Lo fa sapere la Flc Cgil Palermo in relazione alla riduzione strutturale di 2.174 posti di collaboratore scolastico, soprattutto nel secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Ravenna, Scuole nel Mirino dei Tagli: Sindacati in Allerta per il Personale Ata e Rischio Qualità dell’Istruzione.Ravenna, Scuole a Rischio: Sindacati in Allarme per il Futuro del Personale Ata La serenità del panorama scolastico ravennate è scossa da una... Carenza di personale e tagli al facchinaggio, l'allarme della Cisl Fp per la Asl: "A rischio servizi e sicurezza"La Cisl Fp Abruzzo Molise denuncia quella che definisce “una condizione ormai strutturale di grave sofferenza organizzativa all’interno della Asl... Temi più discussi: Organici scuola 2026/207: ATA, i tagli che infieriscono sulla qualità del servizio e sugli alunni con disabilità; Dalla parte degli ultimi della scuola: collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnìci. Assemblea online 13 aprile; Aumenti stipendiali docenti e ATA, Floridia (M5S): Non coprono i rincari e i tagli degli ultimi anni; Organici docenti 2026-2027: le nuove proiezioni del Ministero tra pensionamenti e tagli al potenziamento. Tagli ai collaboratori scolastici, Flc Cgil: Scelta sbagliata, che colpisce sicurezza, inclusione e qualità del servizioPalermo, 8 aprile 2026 – La Flc Cgil Palermo rilancia con forza i timori per i tagli al personale Ata e, in particolare, ai collaboratori scolastici. A decorrere dall’anno scolastico […] ... blogsicilia.it Organici scuola 2026/207: ATA, i tagli che infieriscono sulla qualità del servizio e sugli alunni con disabilitàDalle scuole ci viene segnalato come i tagli governativi, pur a fronte dell’aumento degli alunni, delle classi, degli alunni con disabilità riducano unità organiche preziose per la qualità del servizi ... flcgil.it “Non sono tagli lineari né decisioni dell’ultimo momento”: il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra, replica così alle proteste sulla riduzione degli orari nei poli universitari e nelle biblioteche, al centro del dibattito nelle ultime settimane.... - facebook.com facebook Tredici miliardi di tagli all'anno con la firma di premier e ministro dell'Economia. E Salvini se ne accorge ora...commentate voi! x.com