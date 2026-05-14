Maturità e salute mentale | il CNDDU denuncia un disagio che non può più essere ignorato
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha segnalato un aumento del disagio emotivo tra gli studenti che stanno affrontando l’esame di maturità. Secondo l’organizzazione, questa situazione non si tratta più di episodi isolati, ma di un fenomeno diffuso e stabile nel tempo. La questione viene portata all’attenzione pubblica come un problema che riguarda la salute mentale degli studenti, senza entrare in analisi o interpretazioni ulteriori.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha richiamato l’attenzione pubblica sul crescente disagio emotivo dei maturandi, definendo il fenomeno non più episodico ma strutturale. A supportare questa lettura concorrono dati provenienti da più fonti. Un’indagine della piattaforma LeTueLezioni condotta su 200 tutor privati rivela che il 90% di essi rileva nei propri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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