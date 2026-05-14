Maturità e salute mentale | il CNDDU denuncia un disagio che non può più essere ignorato

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha segnalato un aumento del disagio emotivo tra gli studenti che stanno affrontando l’esame di maturità. Secondo l’organizzazione, questa situazione non si tratta più di episodi isolati, ma di un fenomeno diffuso e stabile nel tempo. La questione viene portata all’attenzione pubblica come un problema che riguarda la salute mentale degli studenti, senza entrare in analisi o interpretazioni ulteriori.

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