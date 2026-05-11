Concorso musicale internazionale di Francavilla Fontana | primo premio per pianista di 11 anni

Una giovane pianista di 11 anni proveniente da Brindisi ha ottenuto il primo premio assoluto alla 17ª edizione del concorso musicale internazionale di Francavilla Fontana. La partecipante, che ha raggiunto un punteggio di 100100, ha conquistato il riconoscimento durante questa competizione che si tiene nella cittadina pugliese. L'evento ha visto la partecipazione di diversi concorrenti provenienti da varie nazioni.

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FRANCAVILLA FONTANA - Importante riconoscimento per la giovanissima pianista Vittoria Castrignano, 11 anni, di Brindisi, che ha ottenuto il Primo premio assoluto con punteggio 100100 alla 17esima edizione del Concorso musicale internazionale "Francavilla Fontana - Città degli Imperiali".🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Baronissi, torna il Concorso Internazionale di Esecuzione MusicaleBaronissi si prepara ad accogliere oltre 600 musicisti provenienti da tutto il mondo. Pianista del Tartini vola a Parigi come finalista a un concorso internazionaleUn pianista del conservatorio Tartini di Trieste sbarca a Parigi per la finale del grande concorso internazionale “La Marianne Competition”, in scena... Si parla di: Francavilla Fontana | Concerto - Dialoghi al Pianoforte tra lirismo e brillantezza; La BandAdriatica celebra i suoi vent’anni di musica. Hugo Race live a Francavilla Fontana: sabato 2 maggio il rock internazionale fa tappa al Circo della FarfallaNuovo appuntamento con la grande musica dal vivo al Circo della Farfalla, circolo Arci di Francavilla Fontana. Sabato 2 maggio il palco di via Regina Elena ospiterà Hugo Race, cantante e produttore au ... brindisisera.it