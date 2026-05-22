Scritte shock contro i servizi sociali sui muri del polo Montanara | Atto gravissimo

Stamattina, sui muri esterni del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani, sono apparse scritte ingiuriose e deliranti. Le scritte, considerate un atto gravissimo, hanno deturpato la facciata della sede. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e stanno raccogliendo elementi utili per le indagini. Nessuna persona è stata ancora identificata o coinvolta in questo episodio. Le autorità hanno avviato le procedure per accertare le responsabilità.

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Scritte ingiuriose e deliranti sono comparse stamattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani, deturpandoli. Un gravissimo atto vandalico che FP e CGIL Parma denunciano, evidenziando come le frasi, violente e diffamatorie, chiamino in causa in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video JAPAN IS OFFICIALLY THE COUNTRY OF... Sullo stesso argomento Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui sui muri a MasioSi è conclusa con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 72 anni l’indagine condotta dai Carabinieri sulle scritte contro Urbano Cairo,... Scritte sui muri contro Meloni. Fratelli d’Italia: “Clima d’odio”Massa, 15 marzo 2026 – Nuove scritte in centro inneggianti alla Palestina e alla ’resistenza armata’ e contro la presidente del consiglio Giorgia... Ebrei al rogo, sionisti appesi, le scritte shock sui muri di Firenze, nel mirino anche il console d’Israele Carrai. Funaro: Inaccettabile x.com Il Comune contro i vandali delle scritte. L’Amministrazione si costituisce parte civile nel processo alla coppia che imbrattò la cittàLe indagini di carabinieri e polizia municipale, svolte con l’ausilio delle telecamere, portarono all’individuazione di un giovane classe 1996 e di una ragazza classe 2001. Gli imputati non hanno amme ... corrierediarezzo.it Scritte choc contro Lepore al corteo no MuBa: Appelli inutili con chi è violentoBologna, 13 aprile 2026 – Questi eventi sono una vergogna per la nostra città. Il sindaco Matteo Lepore risponde alle minacce e i cori choc rivolti a lui, alla giunta e ad alcuni esponenti del Pd ... ilrestodelcarlino.it