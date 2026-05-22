Scritte shock contro i servizi sociali sui muri del polo Montanara | Atto gravissimo
Stamattina, sui muri esterni del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani, sono apparse scritte ingiuriose e deliranti. Le scritte, considerate un atto gravissimo, hanno deturpato la facciata della sede. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e stanno raccogliendo elementi utili per le indagini. Nessuna persona è stata ancora identificata o coinvolta in questo episodio. Le autorità hanno avviato le procedure per accertare le responsabilità.
Scritte ingiuriose e deliranti sono comparse stamattina sui muri esterni della sede del polo sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani, deturpandoli. Un gravissimo atto vandalico che FP e CGIL Parma denunciano, evidenziando come le frasi, violente e diffamatorie, chiamino in causa in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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