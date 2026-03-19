Insulti contro Urbano Cairo | le scritte sui sui muri a Masio

Un uomo di 72 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver scritto insulti contro Urbano Cairo, presidente del Torino, sui muri di Masio, il suo paese natale in provincia di Alessandria. L’indagine si è conclusa con la sua identificazione e la denuncia in stato di libertà. Le scritte sono state rimosse e il procedimento è stato avviato nei suoi confronti.

Si è conclusa con la denuncia in stato di libertà di un uomo di 72 anni l’indagine condotta dai Carabinieri sulle scritte contro Urbano Cairo, presidente del Torino, per le vie di Masio, suo paese natale, in provincia di Alessandria. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e durante la perquisizione nella sua casa sono stati sequestrati diversi capi d’abbigliamento che avrebbe indossato la notte del raid oltre a numerosi striscioni pronti per l’affissione. L’uomo dovrà ora rispondere dei reati di deturpamento e diffamazione aggravata. Iran, Hegseth: "Essere leader dell'IRGC o dei Basij sono professioni che oggi non vorrebbe nessuno: sono lavori temporanei" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Insulti contro Urbano Cairo: le scritte sui muri a Masio

Una raccolta di contenuti su Urbano Cairo

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Scritte diffamatorie contro Cairo: denunciato un 72enne, Daspo sportivo di due anniHa del clamoroso quanto emerso dalle indagini dei carabinieri sulle scritte diffamatorie apparse nella notte del 6 marzo a Masio e nella vicina Quattordio,. tuttomercatoweb.com

Individuato dai carabinieri l’autore delle scritte diffamatorie contro il presidente del Torino calcio, Urbano Cairo. Si tratta di un uomo di 72 anni, residente nel Torinese, deferito in stato di libertà al termine delle indagini condotte dai militari della Stazione di Ovigl - facebook.com facebook

Scritte contro Urbano Cairo, individuato il responsabile: è un 72enne e ha fatto tutto da solo x.com