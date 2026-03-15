A Massa, nel centro della città, sono state trovate nuove scritte sui muri che inneggiano alla Palestina e alla resistenza armata, e che contestano la presidente del consiglio e il primo ministro israeliano. Fratelli d’Italia ha commentato definendo il clima come un “odio crescente”. Le scritte sono state segnalate nelle ultime ore e hanno attirato l’attenzione delle autorità locali.

Massa, 15 marzo 2026 – Nuove scritte in centro inneggianti alla Palestina e alla ’resistenza armata’ e contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro di Israele Netanyahu. Il tutto accompagnato da un simbolo anarchico. “Non è una bravata né una provocazione innocua – afferma il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia –. Scrivere ’Meloni appesa’ è un messaggio che richiama esplicitamente la violenza e l’eliminazione fisica di un avversario politico. Non è purtroppo la prima volta che episodi di questo tipo accadono a Massa. Ancora una volta i muri del nostro centro storico vengono imbrattati con messaggi di odio. È uno sfregio non solo al decoro della città, ma anche al clima civile che dovrebbe caratterizzare la vita pubblica di una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scritte sui muri contro Meloni. Fratelli d’Italia: “Clima d’odio”

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