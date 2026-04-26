Scritte antisemite a Latina la condanna del sindaco Celentano

questa mattina sono apparse scritte antisemite in piazza Buozzi, nel centro di Latina, vicino al tribunale. Le scritte sono state notate da passanti e segnalate alle autorità. La polizia ha avviato le indagini per identificare chi ha scritto i messaggi e ha verificato eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Il sindaco della città ha espresso condanna pubblica per l’accaduto.

Scritte antisemite a Latina in pieno centro: sono comparse questa mattina in piazza Buozzi, nei pressi del tribunale.Le dichiarazioni di Matilde Celentano, sindaco di Latina: "Esprimo la più ferma e totale condanna per l'ignobile atto di vandalismo che ha colpito la nostra città questa mattina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Latina in lutto per la scomparsa del professor Emanuele: il cordoglio del sindaco CelentanoABBONATI A DAYITALIANEWS La città di Latina esprime cordoglio per la scomparsa del professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, cittadino onorario... Leggi anche: Svastiche e scritte antisemite nel greto del Parma: cancellate e poi riapparse Contenuti e approfondimenti Si parla di: La parola che salva, omelia domenicale di don Alberto Mariani. Scritte antisemite in città, dura condanna della sindacaA Latina trovate frasi e simboli offensivi nei pressi del tribunale, avviate le verifiche per individuare i responsabili ... rainews.it Svastica sui muri in Piazza Buozzi: la condanna del sindacoCelentano: Rappresenta un attacco diretto ai valori di democrazia, rispetto e civiltà che la comunità di Latina ... latinaoggi.eu