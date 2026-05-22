Scritte infamanti al polo Montanara De Vanna | Violenza inaccettabile

Scritte offensive sono state trovate al Polo Sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani. De Vanna ha dichiarato di voler mostrare solidarietà e vicinanza alle persone che lavorano in quella struttura. La presenza di scritte di natura infamante ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e le autorità locali. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sulle eventuali indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui