Scritte infamanti al polo Montanara De Vanna | Violenza inaccettabile
Scritte offensive sono state trovate al Polo Sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani. De Vanna ha dichiarato di voler mostrare solidarietà e vicinanza alle persone che lavorano in quella struttura. La presenza di scritte di natura infamante ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e le autorità locali. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sulle eventuali indagini in corso.
"Intendo esprimere solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Polo Sociale Montanara Vigatto Molinetto di via Carmignani. La violenza inaccettabile contenuta in simili frasi non può e non deve essere accettata, si tratta di accuse assurde ed infamanti rivolte a chi ogni giorno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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