Scoprono di avere una relazione con lo stesso uomo a Torino una delle due stacca il dito a morsi all' altra

Da virgilio.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne hanno scoperto di condividere una relazione con lo stesso uomo a Torino. Durante un incontro tra loro, una delle due ha aggredito l’altra, staccandole un dito a morsi. La vicenda si è svolta in presenza di testimoni e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna ferita è stata portata in ospedale per le cure del caso. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità per chiarimenti e eventuali provvedimenti.

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Una donna ha staccato il dito di una coetanea nell’hinterland di Torino dopo aver scoperto che entrambe avevano una relazione con lo stesso uomo. È stato proprio quest’ultimo ad accompagnare le due in ospedale. I medici hanno dato alla vittima una prognosi di una quarantina di giorni. Le è stata strappata la falange a morsi. L’aggressione per il tradimento con lo stesso uomo L’episodio è avvenuto intorno a mezzanotte del 21 maggio. Alla centrale operativa del 112 è arrivata una chiamata in cui si chiedeva soccorso immediato da parte di una donna che diceva di essere stata aggredita e di avere bisogno di aiuto. Corso Sebastopoli, dove si sono incontrate le due donne ed è avvenuta l’aggressione La signora avrebbe sulla cinquantina d’anni e sarebbe stata molto scossa al telefono. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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