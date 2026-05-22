Furiosa lite due donne a Torino Santa Rita | frequentano lo stesso uomo una stacca una falange a morsi all' altra
Due donne, entrambe sulla cinquantina, sono state coinvolte in una lite violenta a Torino Santa Rita. Le due donne frequentano lo stesso uomo, e durante un alterco è stata la donna denunciata a morsi a staccare una falange all’altra. La polizia di Stato ha identificato e denunciato la donna coinvolta, che ha agito durante un momento di forte tensione. L’episodio si è verificato in un contesto di rivalità amorosa e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.
Una donna sulla cinquantina è stata denunciata per lesioni dalla polizia di Stato dopo aver staccato a morsi una falange alla rivale in amore, sua coetanea. Il fatto è avvenuto a Torino nella serata di lunedì 18 maggio 2026. Le due donne, residenti nell'hinterland, si erano ritrovate in corso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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