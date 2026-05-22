Furiosa lite fra due donne a Torino Santa Rita | frequentano lo stesso uomo una stacca una falange a morsi all' altra

A Torino Santa Rita si è verificata una lite tra due donne che avevano una relazione complicata con lo stesso uomo. Durante l'accesa discussione, una delle due ha morso l'altra staccandole una falange. La donna coinvolta è stata denunciata dalla polizia di Stato per lesioni. L’episodio ha attirato l’attenzione per la violenza estrema manifestata nel confronto tra le due donne, entrambe sulla cinquantina. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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