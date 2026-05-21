Campi Flegrei scuole chiuse nella zona rossa di Bagnoli-Fuorigrotta dopo lo sciame sismico

Dopo le scosse sismiche avvenute nella notte, il Comune di Napoli ha deciso di chiudere temporaneamente le scuole nella zona rossa tra Bagnoli e Fuorigrotta, nel territorio dei Campi Flegrei. La misura mira a permettere controlli tecnici sugli edifici scolastici situati nell’area interessata. La decisione riguarda tutti gli istituti presenti nell’area, senza indicare eventuali danni o criticità riscontrate finora. La situazione viene monitorata con attenzione dalle autorità locali.

Il Comune di Napoli dispone la chiusura precauzionale degli istituti scolastici della zona rossa per consentire verifiche tecniche sugli edifici dopo le scosse registrate nella notte nell’area dei Campi Flegrei. Scuole chiuse oggi, giovedì 21 maggio, nella zona rossa di Bagnoli-Fuorigrotta dopo lo sciame sismico registrato nell’area dei Campi Flegrei. Il provvedimento è stato disposto dal Comune di Napoli, d’intesa con la Protezione Civile e le autorità competenti, in seguito alle scosse avvertite nella notte e al fenomeno sismico ancora in corso. La decisione riguarda gli istituti scolastici situati all’interno della zona rossa di Bagnoli-Fuorigrotta. 🔗 Leggi su 2anews.it

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