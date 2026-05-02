Doppio rogo tra SS7 bis e Monteforte | i Vigili del Fuoco intervengono

Nella giornata di ieri si sono verificati due incendi distinti tra le zone di SS7 bis e Monteforte. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme, che si sono propagate rapidamente in prossimità dell’impianto Marinelli. Le squadre di soccorso hanno lavorato contemporaneamente su entrambe le situazioni, cercando di contenere i danni e di evitare che il fuoco si estendesse ulteriormente.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato la rapida propagazione del fuoco vicino all'impianto Marinelli?. Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a gestire due emergenze simultanee?. Quali rischi concreti hanno presentato le fiamme per la residenza privata?. Perché la vegetazione secca sulla SS7 bis è diventata così pericolosa?.? In Breve Primo rogo alle 15:00 presso l'impianto di calcestruzzi Marinelli lungo la SS7 bis.. Secondo incendio alle 18:00 in via Aldo Moro a Monteforte Irpino.. Nessun ferito registrato durante gli interventi del Comando Provinciale di Avellino.. Vigili del Fuoco hanno bonificato i siti per prevenire nuovi rischi ambientali.. I...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Doppio rogo tra SS7 bis e Monteforte: i Vigili del Fuoco intervengono Notizie correlate Prato: automobile va a fuoco, intervengono i vigili del fuoco / FOTOI vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti poco dopo le 18 di venerdì scorso, 17 aprile, nella zona di Coiano, a... A fuoco un cassonetto: intervengono i vigili del fuocoUn cassonetto della spazzatura è andato a fuoco questa sera in via Canevari, a Rivarolo.