Questa mattina a Palazzo Bellevue si è svolta una riunione straordinaria della seconda commissione Bilancio di Sanremo, con la partecipazione di assessori, dirigenti e il segretario generale. Al centro dell’incontro c’era la questione dei conti comunali, in particolare un avanzo di 8,8 milioni di euro che ha suscitato interrogativi tra i presenti. La discussione si è concentrata sulla gestione finanziaria dell’ente e sui motivi di questa differenza nei bilanci.

La seconda commissione Bilancio di Sanremo si è riunita questa mattina a Palazzo Bellevue per un’audizione straordinaria che ha coinvolti assessori, dirigenti e il segretario generale. L’obiettivo della convocazione, richiesta dalle minoranze, è stato quello di fare chiarezza sul rendiconto relativo all’esercizio 2025 e sulla gestione di un avanzo amministrativo che ammonta a circa 8,8 milioni di euro. Il dibattito tecnico ha evidenziato una divergenza profonda tra la lettura contabile dell’amministrazione e quella politica delle opposizioni. Mentre i dati indicano una stabilità finanziaria del Comune, le forze di minoranza interpretano quel margine di risorse non spese come l’evidenza di una difficoltà nel trasformare la programmazione in interventi tangibili per la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, scontro sui conti: mistero sull’avanzo di 8,8 milioni

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