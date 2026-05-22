Scontro furgone-auto tra Campagna e Serre 5 feriti in ospedale | incidente sulla strada provinciale
Un incidente si è verificato sulla strada provinciale tra Campagna e Serre, in provincia di Salerno. Un furgone e un'auto sono entrati in collisione, causando cinque feriti che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.
Incidente stradale sulla provinciale Campagna-Serre, in provincia di Salerno: 5 feriti in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente tra Campagna e Serre, auto contro furgone: si indaga
Incidente ad Alpignano: scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero, due feriti in ospedaleUn incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano.
Scontro tra un’auto e un furgone che porta il pane: un ferito. Code all’ingresso dell’autostrada milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
Un violento scontro stradale tra un furgone del pane e un'auto ha bloccato il traffico in viale Scarampo a Milano? facebook
Scontro furgone-auto tra Campagna e Serre, 5 feriti in ospedale: incidente sulla strada provincialeScontro tra un furgone e un'auto sulla strada provinciale tra Campagna e Serre, in provincia di Salerno. L'impatto è molto violento e restano ferite 5 persone, tutte trasportate in ospedale. Il sinist ... fanpage.it
Scontro tra auto e furgone sulla provinciale Campagna-Serre: cinque feriti, traffico in tiltGrave incidente nel tardo pomeriggio sulla strada provinciale tra Campagna e Serre. Cinque feriti soccorsi da tre ambulanze. Intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi ... infocilento.it