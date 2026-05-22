Scontro furgone-auto tra Campagna e Serre 5 feriti in ospedale | incidente sulla strada provinciale

Un incidente si è verificato sulla strada provinciale tra Campagna e Serre, in provincia di Salerno. Un furgone e un'auto sono entrati in collisione, causando cinque feriti che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. La polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle cause dell’incidente.

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