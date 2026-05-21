Incidente tra Campagna e Serre auto contro furgone | si indaga

Stasera lungo la strada provinciale tra Campagna e Serre si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone. L’impatto è stato forte e ha coinvolto cinque persone. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e per prestare assistenza. Al momento le cause dello scontro sono ancora da chiarire, mentre le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente, stasera, lungo la strada provinciale che collega Campagna e Serre. Per cause da accertare, un'auto ed un furgone si sono violentemente scontrati: cinque le persone coinvolte. Sul posto i sanitari del Vopi e della Croce Verde, con tre ambulanze, nonchè i Vigili del Fuoco e le Forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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