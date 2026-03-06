Incidente ad Alpignano | scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero due feriti in ospedale
Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano, un furgone e un’auto sono entrati in collisione. L’impatto ha provocato il veicolo di più grandi dimensioni a finire contro un albero. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Un incidente è avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano. Si è trattato dello scontro tra un'auto e un furgone, con la vettura che, dopo l'impatto, ha urtato un albero a bordo carreggiata. Dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, il ragazzo e la ragazza a bordo della vettura sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Rivoli dai sanitari del 118 Azienda Zero in condizioni non gravi. Il primo è già stato dimesso. Illeso, invece, il conducente del furgone. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Rivoli, che indagano sulla dinamica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Incidente a Gemona, scontro tra auto e furgone: due persone soccorse e portate in ospedale
Leggi anche: Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissime
Altri aggiornamenti su Incidente ad Alpignano scontro tra....
Incidente ad Arzignano: scontro tra auto e furgone in via Lepanto, 4 feritiUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, ad Arzignano, coinvolgendo un'auto e un furgone ... vicenzareport.it
Scontro tra auto e furgone: quattro feriti e traffico in tiltIncidente ad Arzignano tra auto e furgone in via Lepanto: quattro feriti, intervento dei Vigili del fuoco e traffico rallentato. nordest24.it