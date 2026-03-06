Incidente ad Alpignano | scontro tra furgone e auto che finisce contro un albero due feriti in ospedale

Nella serata di ieri, giovedì 26 febbraio 2026, in via della Costa ad Alpignano, un furgone e un’auto sono entrati in collisione. L’impatto ha provocato il veicolo di più grandi dimensioni a finire contro un albero. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.