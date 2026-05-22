Un incidente a Milano ha coinvolto un furgone e un’auto, causando congestione e blocchi lungo le strade principali in direzione dell’autostrada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona. Le merci trasportate dal furgone sono state rimosse dai tecnici incaricati, mentre alcune linee ATM sono state deviate per evitare le aree interessate dal traffico congestionato. La situazione rimane critica in alcune arterie principali della città.

? Domande chiave Come sono state rimosse le merci dal furgone bloccato?. Quali linee ATM sono state deviate a causa del blocco?. Perché l'incidente ha paralizzato l'accesso all'autostrada?. Chi deve gestire il traffico nell'area di via Silva?.? In Breve Conducente di 27 anni trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo.. Intervento di autogru per rimozione furgone all'incrocio viale Scarampo e via Silva.. Blocco linee ATM e code di automobilisti verso l'ingresso autostradale.. Polizia Locale e personale 118 operativi sul posto dalle ore 5:30.. Un giovane di 27 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo dopo lo scontro avvenuto alle 5:30 di questa mattina all’incrocio tra viale Scarampo e via Silva a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro a Milano tra furgone e auto: caos e blocchi verso l’autostrada

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