Maxi incidente in A9 verso Como | scontro tra camion furgone e auto ribaltata tratto chiuso tra i feriti un bimbo di un anno
Nella prima mattinata di oggi, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, si è verificato un grave incidente tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como. L’incidente ha coinvolto un camion, un furgone e un’auto, quest’ultima ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico. Tra i feriti ci sono anche un bambino di un anno e altri conducenti coinvolti nello scontro.
Sulla A9 Milano-Como-Chiasso, dove poco dopo le 5 si è verificato un incidente gravissimo nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como.Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un camion, un furgone e almeno un’auto che, dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Incidente tra camion, traffico in tilt sul tratto Viareggio-Pisa Nord della A12
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