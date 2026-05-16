Maxi incidente in A9 verso Como | scontro tra camion furgone e auto ribaltata tratto chiuso tra i feriti un bimbo di un anno

Nella prima mattinata di oggi, sulla A9 Milano-Como-Chiasso, si è verificato un grave incidente tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, in direzione Como. L’incidente ha coinvolto un camion, un furgone e un’auto, quest’ultima ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico. Tra i feriti ci sono anche un bambino di un anno e altri conducenti coinvolti nello scontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui