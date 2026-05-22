Esce dal supermercato e non trova più il figlio a Salerno | si cerca Nunziante Carrafiello
A Salerno, nella serata di giovedì 21 maggio, si sono susseguite ore di preoccupazione per la scomparsa di un giovane di 25 anni. Dopo essere uscito da un supermercato nel quartiere Italia, il ragazzo non è più stato rintracciato, lasciando la famiglia in attesa di notizie. La sua assenza è stata segnalata intorno alle 20. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche, che proseguono senza sosta.
Ore di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Carrafiello, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato 365, nel quartiere Italia di Salerno. Al momento della scomparsa, Nunziante era in attesa del padre che stava. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA
Sullo stesso argomento
Il supermercato più virale di TikTok? Si trova a MontemesolaTarantini Time QuotidianoC’è un piccolo paese in provincia di Taranto che, da sempre, ha fatto dell’accoglienza una sua cifra distintiva.
Cerca funghi e trova un tesoro: arriva dal Bondone un meteorite raroUn frammento di roccia spaziale, pesante 188 grammi e risalente a oltre 4,5 miliardi di anni fa, è stato ufficialmente identificato come meteorite...