Esce dal supermercato e non trova più il figlio a Salerno | si cerca Nunziante Carrafiello

A Salerno, nella serata di giovedì 21 maggio, si sono susseguite ore di preoccupazione per la scomparsa di un giovane di 25 anni. Dopo essere uscito da un supermercato nel quartiere Italia, il ragazzo non è più stato rintracciato, lasciando la famiglia in attesa di notizie. La sua assenza è stata segnalata intorno alle 20. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche, che proseguono senza sosta.

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