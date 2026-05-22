Esce dal supermercato e non trova più il figlio a Salerno | si cerca Nunziante Immediata

A Salerno, nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle 20, un giovane di 25 anni è scomparso dopo aver lasciato il supermercato 365 nel quartiere Italia. La famiglia ha riferito di aver perso le sue tracce e ha avviato le ricerche. La scomparsa ha generato apprensione tra amici e conoscenti, che stanno collaborando per avere notizie sulla sua posizione. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo indagini sulla vicenda.

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