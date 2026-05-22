Esce dal supermercato e non trova più il figlio a Salerno | si cerca Nunziante Immediata
A Salerno, nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle 20, un giovane di 25 anni è scomparso dopo aver lasciato il supermercato 365 nel quartiere Italia. La famiglia ha riferito di aver perso le sue tracce e ha avviato le ricerche. La scomparsa ha generato apprensione tra amici e conoscenti, che stanno collaborando per avere notizie sulla sua posizione. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo indagini sulla vicenda.
Ore di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Immediata, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato 365, nel quartiere Italia di Salerno. Al momento della scomparsa, Nunziante era in attesa del padre che stava. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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