Esce dal supermercato e non trova più il figlio a Salerno | si cerca Nunziante Immediata

Da salernotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle 20, un giovane di 25 anni è scomparso dopo aver lasciato il supermercato 365 nel quartiere Italia. La famiglia ha riferito di aver perso le sue tracce e ha avviato le ricerche. La scomparsa ha generato apprensione tra amici e conoscenti, che stanno collaborando per avere notizie sulla sua posizione. Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno conducendo indagini sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ore di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Immediata, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle ore 20, nei pressi del supermercato 365, nel quartiere Italia di Salerno. Al momento della scomparsa, Nunziante era in attesa del padre che stava. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

Video LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

Sullo stesso argomento

Esce dal supermercato e non trova più il figlio, a Salerno: si cerca Nunziante CarrafielloOre di apprensione a Salerno: Nunziante (detto Nunzio) Carrafiello, giovane di 25 anni, è scomparso nella serata di giovedì 21 maggio, intorno alle...

Il supermercato più virale di TikTok? Si trova a MontemesolaTarantini Time QuotidianoC’è un piccolo paese in provincia di Taranto che, da sempre, ha fatto dell’accoglienza una sua cifra distintiva.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web