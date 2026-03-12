A Bari, un 35enne egiziano è stato arrestato dopo aver ferito gravemente un minorenne con un coltello sul lungomare vicino alla spiaggia Pane e Pomodoro. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio e ha portato all'intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo sul posto. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Eseguito un arresto per tentato omicidio in seguito a un grave episodio avvenuto nella serata del 10 marzo sul lungomare di Bari, dove un cittadino egiziano di 35 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito e ferito con un’arma da taglio un minorenne. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scattato intorno alla spiaggia “Pane e Pomodoro” sul lungomare Corso Trieste. Gli agenti della Volante, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da alcuni cittadini che hanno richiesto aiuto per un ragazzo vittima di aggressione e ferito da arma da taglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Tentato omicidio a Bari, 16enne accoltellato vicino alla spiaggia Pane e Pomodoro: arrestato un 35enne

