Bari lo scempio a Pane e Pomodoro | spiaggia invasa dai rifiuti

A Bari, con l’arrivo della primavera e le temperature più calde, molte persone si sono dirette sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Tuttavia, al loro arrivo, hanno trovato un’immagine poco piacevole: l’area è stata invasa da rifiuti lasciati dai bagnanti, creando un panorama di sporcizia che ha attirato l’attenzione di chi frequenta il litorale.

L’arrivo della primavera e le prime temperature miti hanno spinto numerosi cittadini verso il litorale di Bari, ma il risveglio della spiaggia di Pane e pomodoro è stato segnato da un imbarazzante accumulo di scarti lasciati dai bagnanti. Dopo una giornata di sole che ha attirato la folla, il litorale si è ritrovato coperto da una distesa di rifiuti, scatenando l’indignazione di chi ha documentato lo stato del luogo tramite i social network. Mentre il bel tempo favoriva la sosta al mare, la realtà visibile sulla sabbia di Pane e pomodoro ha mostrato uno scenario desolante. Un utente ha condiviso immagini che testimoniano come la zona sia stata ridotta a un deposito di sporcizia dopo il passaggio dei primi frequentatori stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, lo scempio a Pane e Pomodoro: spiaggia invasa dai rifiuti Tentato omicidio a Bari, 16enne accoltellato vicino alla spiaggia Pane e Pomodoro: arrestato un 35enneEseguito un arresto per tentato omicidio in seguito a un grave episodio avvenuto nella serata del 10 marzo sul lungomare di Bari, dove un cittadino... Mondello invasa dai rifiuti dopo l'assalto dei bagnanti: all'alba la pulizia, ma è ancora polemica sulla gestione della spiaggiaLa spiaggia di Mondello presa d'assalto dai bagnati, l'arenile invaso da cumuli di rifiuti, la pulizia della Reset sin dalle prime luci dell'alba.