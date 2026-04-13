Bari lo scempio a Pane e Pomodoro | spiaggia invasa dai rifiuti

Da ameve.eu 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bari, con l’arrivo della primavera e le temperature più calde, molte persone si sono dirette sulla spiaggia di Pane e Pomodoro. Tuttavia, al loro arrivo, hanno trovato un’immagine poco piacevole: l’area è stata invasa da rifiuti lasciati dai bagnanti, creando un panorama di sporcizia che ha attirato l’attenzione di chi frequenta il litorale.

L’arrivo della primavera e le prime temperature miti hanno spinto numerosi cittadini verso il litorale di Bari, ma il risveglio della spiaggia di Pane e pomodoro è stato segnato da un imbarazzante accumulo di scarti lasciati dai bagnanti. Dopo una giornata di sole che ha attirato la folla, il litorale si è ritrovato coperto da una distesa di rifiuti, scatenando l’indignazione di chi ha documentato lo stato del luogo tramite i social network. Mentre il bel tempo favoriva la sosta al mare, la realtà visibile sulla sabbia di Pane e pomodoro ha mostrato uno scenario desolante. Un utente ha condiviso immagini che testimoniano come la zona sia stata ridotta a un deposito di sporcizia dopo il passaggio dei primi frequentatori stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Bari, lo scempio a Pane e Pomodoro: spiaggia invasa dai rifiuti

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