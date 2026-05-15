Scioperi scuola del 6 e 7 maggio i dati definitivi MIM | adesione allo 0,82% e al 2,56%

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noti i dati definitivi sull’adesione agli scioperi nelle scuole del 6 e 7 maggio 2026. Secondo le cifre ufficiali, la partecipazione complessiva è stata dello 0,82% per il personale del Comparto e del 2,56% per l’Area Istruzione e Ricerca. Questi numeri riflettono le proporzioni di docenti e personale scolastico che hanno deciso di interrompere le attività durante le due giornate di sciopero.

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